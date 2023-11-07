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Объявлена символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored

Объявлена символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Лучшим игроком 14-го тура с оценкой 8,2 стал нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв — автор единственного гола своей команды в игре с «Ростовом» (1:1). Интересно, что в символическую сборную тура по версии WhoScored не вошли игроки ЦСКА, который одержал волевую победу над «Пари Нижний Новгород» (3:2).

Фото: WhoScored

Сборная 14-го тура РПЛ: Лещук («Динамо»), Тодорович («Ахмат»), Тесленко («Рубин»), Осипенко («Ростов»), Круговой («Зенит»), Зиньковский («Спартак»), Бурмистров («Сочи»), Крамарич («Сочи»), Воробьёв («Оренбург»), Тюкавин («Динамо»), Дзюба («Локомотив»).

По итогам 14 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», имеющий в своём активе 31 очко. На втором месте находится «Зенит» с 29 очками. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (24 очка). В зоне вылета находится калининградская «Балтика» (11 очков). На последнем месте располагается футбольный клуб «Сочи» (10 очков).

Наша версия сборной 14-го тура
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