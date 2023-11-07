Сборная 14-го тура РПЛ. Лидеры «Спартака» и ЦСКА и герои команд-аутсайдеров

РПЛ не устаёт удивлять. 14-й тур стал одним из самых насыщенных в плане ярких сюжетов. А где сюжеты, там и герои. «Чемпионат» традиционно представляет символическую сборную лучших футболистов тура. В этот раз игроки расположены по схеме 3-4-3.

Вратарь: Игорь Лещук («Динамо»)

«Сочи» и «Динамо» устроили главное шоу всего тура. И Лещук, несмотря на три пропущенных мяча, провёл выдающийся матч. К Игорю могут быть вопросы по одному из голов сочинцев, но отражённый пенальти и семь сейвов с запасом их перекрывают.

Игорь Лещук Фото: РИА Новости

Центральный защитник: Егор Тесленко («Рубин»)

Ещё недавно казалось, что «Рубин» едва барахтается в РПЛ после возвращения, а Рашид Рахимов вот-вот будет уволен. Сейчас всё совершенно иначе: казанцы выиграли три матча из пяти и взлетели вверх по таблице. В 14-м туре «Рубин» разобрался на выезде с «Уралом» и при этом сыграл «на ноль». Во многом это заслуга Тесленко, выигравшего внушительные пять верховых единоборств.

Егор Тесленко Фото: РИА Новости

Центральный защитник: Страхиня Эракович («Зенит»)

От набравшей ход «Балтики» можно было ждать сюрпризов, тем более команда играла на своём поле. Но «Зенит» проявил чемпионское хладнокровие и увёз из Калининграда три очка. Эракович — один из главных героев. Пять выигранных верховых дуэлей, три отбора и даже одна успешная попытка дриблинга.

Страхиня Эракович в борьбе Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Центральный защитник: Виллиан Роша (ЦСКА)

ЦСКА, в отличие от «Зенита», «на ноль» не сыграл. Наоборот — пропустил два от «Пари НН». Но не отметить выступление Роши всё равно нельзя: девять (!) выигранных верховых дуэлей, один отбор и бонус в виде трёх ударов по чужим воротам.

Виллиан Роша Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Никита Бурмистров («Сочи»)

Раз сказали про Лещука, должны отметить и героя «Сочи». И если выбирать кого-то конкретного, то это точно Бурмистров. Гол, две успешные попытки дриблинга, два выигранных верховых единоборства, два отбора. Ощущение, что Никита был повсюду.

Никита Бурмистров Фото: РИА Новости

Центральный полузащитник: Вячеслав Якимов («Факел»)

«Факел» героически вырвал волевую победу в Грозном, и Якимов — один из главных героев всего матча. Гол, ассист, три выигранных верховых единоборства, один отбор. Ещё и жёлтая карточка в довесок, но на этом мы концентрироваться, конечно же, не будем. Главный хайлайт, безусловно, гол, ведь он стал победным!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный полузащитник: Данил Пруцев («Спартак»)

Пруцев настолько полюбился болельщикам и экспертам, что после дерби с «Локомотивом», которое завершилось со счётом 1:1, у нас вышел отдельный материал.

Хвалить Данила действительно есть за что. Как всегда, большой объём работы, а ещё две успешные попытки дриблинга, один отбор и нестыдный 81% точных передач.

Артём Дзюба и Данил Пруцев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА)

Сильнее обожания Пруцева может быть только любовь к Файзуллаеву. 20-летний парень, о котором ещё недавно мало кто знал, разрывает РПЛ. Драматичный матч с «Пари НН» стал ещё одним шоу. Аббос отдал ассист на победный гол Виктору Давиле, выиграл одну верховую дуэль, сделал два отбора и в целом был моторчиком в атаке. Пора привыкать.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Правый нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)

Кордоба забил седьмой гол в этом сезоне РПЛ и заложил фундамент победы над «Крыльями Советов» (2:1). Три удара, одна успешная попытка дриблинга, одна выигранная верховая дуэль, один отбор. Кажется, со стабильностью у этого нападающего всё в порядке.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный нападающий: Евгений Марков («Факел»)

Ещё один герой «Факела» в матче с «Ахматом». Марков по примеру Якимова получил жёлтую, но это не всё: три удара, одна успешная попытка дриблинга, семь выигранных верховых единоборств, один отбор. И, конечно, супергол, благодаря которому воронежцы сравняли счёт и пошли на камбэк.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Левый нападающий: Антон Зиньковский («Спартак»)

«Спартак» умудрился не проиграть «Локо», играя в меньшинстве с первого тайма. И даже какое-то время вёл в счёте — как раз после гола Зиньковского. А ещё в активе Антона три успешные попытки дриблинга и суммарно четыре удара.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Главный тренер: Владимир Федотов (ЦСКА)

Встреча с «Пари НН» ожидаемо оказалась для ЦСКА трудной. Но победы могло и не случиться, если бы не матч-менеджмент Федотова. Тренер сделал всего две замены, зато как угадал! Кирилл Набабкин традиционно не подвёл, а Виктор Давила забил победный гол спустя всего пять минут после выхода на поле. Кстати, Федотов попадает в нашу сборную второй тур подряд!

Сборная 14-го тура РПЛ

Ещё раз взглянем на эту «дрим-тим». По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Сборная 14-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

К сожалению, состав не резиновый. А так, кандидатов было предостаточно. Как минимум можно вспомнить Юрия Дюпина из «Рубина», Данила Кругового, Клаудиньо и Ивана Сергеева из «Зенита», Дарко Тодоровича и Владимира Ильина из «Ахмата», Артёма Дзюбу из «Локо», Константина Тюкавина из «Динамо», Фёдора Чалова из ЦСКА. Кого-то забыли? Или, может, готовы поспорить с нашим выбором? Пишите в комментариях!