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РПЛ, сезон-2023/2024, символическая сборная 14-го тура: Лещук, Бурмистров, Пруцев, Файзуллаев, Кордоба, Зиньковский

Сборная 14-го тура РПЛ. Лидеры «Спартака» и ЦСКА и герои команд-аутсайдеров
Михаил Рождественский
Сборная 14-го тура РПЛ-2023/2024
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А тренирует эту «дрим-тим» снова Федотов!

РПЛ не устаёт удивлять. 14-й тур стал одним из самых насыщенных в плане ярких сюжетов. А где сюжеты, там и герои. «Чемпионат» традиционно представляет символическую сборную лучших футболистов тура. В этот раз игроки расположены по схеме 3-4-3.

Сборная предыдущего тура:
Сборная 13-го тура РПЛ. Герои ЦСКА и автор супергола в ворота «Зенита»
Сборная 13-го тура РПЛ. Герои ЦСКА и автор супергола в ворота «Зенита»

Вратарь: Игорь Лещук («Динамо»)

«Сочи» и «Динамо» устроили главное шоу всего тура. И Лещук, несмотря на три пропущенных мяча, провёл выдающийся матч. К Игорю могут быть вопросы по одному из голов сочинцев, но отражённый пенальти и семь сейвов с запасом их перекрывают.

Игорь Лещук

Игорь Лещук

Фото: РИА Новости

Центральный защитник: Егор Тесленко («Рубин»)

Ещё недавно казалось, что «Рубин» едва барахтается в РПЛ после возвращения, а Рашид Рахимов вот-вот будет уволен. Сейчас всё совершенно иначе: казанцы выиграли три матча из пяти и взлетели вверх по таблице. В 14-м туре «Рубин» разобрался на выезде с «Уралом» и при этом сыграл «на ноль». Во многом это заслуга Тесленко, выигравшего внушительные пять верховых единоборств.

Егор Тесленко

Егор Тесленко

Фото: РИА Новости

Центральный защитник: Страхиня Эракович («Зенит»)

От набравшей ход «Балтики» можно было ждать сюрпризов, тем более команда играла на своём поле. Но «Зенит» проявил чемпионское хладнокровие и увёз из Калининграда три очка. Эракович — один из главных героев. Пять выигранных верховых дуэлей, три отбора и даже одна успешная попытка дриблинга.

Страхиня Эракович в борьбе

Страхиня Эракович в борьбе

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Центральный защитник: Виллиан Роша (ЦСКА)

ЦСКА, в отличие от «Зенита», «на ноль» не сыграл. Наоборот — пропустил два от «Пари НН». Но не отметить выступление Роши всё равно нельзя: девять (!) выигранных верховых дуэлей, один отбор и бонус в виде трёх ударов по чужим воротам.

Виллиан Роша

Виллиан Роша

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Никита Бурмистров («Сочи»)

Раз сказали про Лещука, должны отметить и героя «Сочи». И если выбирать кого-то конкретного, то это точно Бурмистров. Гол, две успешные попытки дриблинга, два выигранных верховых единоборства, два отбора. Ощущение, что Никита был повсюду.

Никита Бурмистров

Никита Бурмистров

Фото: РИА Новости

Центральный полузащитник: Вячеслав Якимов («Факел»)

«Факел» героически вырвал волевую победу в Грозном, и Якимов — один из главных героев всего матча. Гол, ассист, три выигранных верховых единоборства, один отбор. Ещё и жёлтая карточка в довесок, но на этом мы концентрироваться, конечно же, не будем. Главный хайлайт, безусловно, гол, ведь он стал победным!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный полузащитник: Данил Пруцев («Спартак»)

Пруцев настолько полюбился болельщикам и экспертам, что после дерби с «Локомотивом», которое завершилось со счётом 1:1, у нас вышел отдельный материал.

Любите Пруцева? Вам сюда:
Сейчас поймёте, почему конкретно вам нравится игра Пруцева. Хватит одной атаки «Спартака»
Сейчас поймёте, почему конкретно вам нравится игра Пруцева. Хватит одной атаки «Спартака»

Хвалить Данила действительно есть за что. Как всегда, большой объём работы, а ещё две успешные попытки дриблинга, один отбор и нестыдный 81% точных передач.

Артём Дзюба и Данил Пруцев

Артём Дзюба и Данил Пруцев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА)

Сильнее обожания Пруцева может быть только любовь к Файзуллаеву. 20-летний парень, о котором ещё недавно мало кто знал, разрывает РПЛ. Драматичный матч с «Пари НН» стал ещё одним шоу. Аббос отдал ассист на победный гол Виктору Давиле, выиграл одну верховую дуэль, сделал два отбора и в целом был моторчиком в атаке. Пора привыкать.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Правый нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)

Кордоба забил седьмой гол в этом сезоне РПЛ и заложил фундамент победы над «Крыльями Советов» (2:1). Три удара, одна успешная попытка дриблинга, одна выигранная верховая дуэль, один отбор. Кажется, со стабильностью у этого нападающего всё в порядке.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный нападающий: Евгений Марков («Факел»)

Ещё один герой «Факела» в матче с «Ахматом». Марков по примеру Якимова получил жёлтую, но это не всё: три удара, одна успешная попытка дриблинга, семь выигранных верховых единоборств, один отбор. И, конечно, супергол, благодаря которому воронежцы сравняли счёт и пошли на камбэк.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Левый нападающий: Антон Зиньковский («Спартак»)

«Спартак» умудрился не проиграть «Локо», играя в меньшинстве с первого тайма. И даже какое-то время вёл в счёте — как раз после гола Зиньковского. А ещё в активе Антона три успешные попытки дриблинга и суммарно четыре удара.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Главный тренер: Владимир Федотов (ЦСКА)

Встреча с «Пари НН» ожидаемо оказалась для ЦСКА трудной. Но победы могло и не случиться, если бы не матч-менеджмент Федотова. Тренер сделал всего две замены, зато как угадал! Кирилл Набабкин традиционно не подвёл, а Виктор Давила забил победный гол спустя всего пять минут после выхода на поле. Кстати, Федотов попадает в нашу сборную второй тур подряд!

Подробнее о победе ЦСКА и заслуге Федотова:
ЦСКА безнадёжно тонул в матче с командой Юрана. Но ход от Федотова перевернул всё
ЦСКА безнадёжно тонул в матче с командой Юрана. Но ход от Федотова перевернул всё

Сборная 14-го тура РПЛ

Ещё раз взглянем на эту «дрим-тим». По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Сборная 14-го тура РПЛ

Сборная 14-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

К сожалению, состав не резиновый. А так, кандидатов было предостаточно. Как минимум можно вспомнить Юрия Дюпина из «Рубина», Данила Кругового, Клаудиньо и Ивана Сергеева из «Зенита», Дарко Тодоровича и Владимира Ильина из «Ахмата», Артёма Дзюбу из «Локо», Константина Тюкавина из «Динамо», Фёдора Чалова из ЦСКА. Кого-то забыли? Или, может, готовы поспорить с нашим выбором? Пишите в комментариях!

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