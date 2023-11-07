Владимир Гранат: решение не вызвать в сборную ни одного игрока «Динамо» — странное

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат отреагировал на то, что главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин никого не вызвал из стана бело-голубых.

«Не знаю, почему ни одного игрока «Динамо» не вызвали в сборную. В первую очередь это выбор тренера. Но это странное решение для меня. Тот же Тюкавин точно заслужил вызова в сборную. Вызваны Чалов, Сергеев и Соболев — можно было вызвать и четверых форвардов. Но это выбор тренера, все вопросы к нему», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, на ноябрьский сбор в национальную команду России вызваны 29 футболистов. Учебно-тренировочный сбор начнётся в Новогорске 13 ноября. 20 ноября сборная сыграет товарищеский матч в Волгограде. Игра с Кубой пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года – «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30 мск.