«Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл»: Брандт удвоил преимущество «шмелей»

В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл». Игра проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 79-й минуте игры Триппьер навесил на ближнюю штангу, Фюллькруг выбил точно на Адейеми, Карим длинной передачей нашёл Брандта, который вместе с Забитцером убежал против одного защитника. Юлиан взял на себя, вошёл в штрафную и пробил с левой ноги точно в правый нижний угол.

Ранее, на 26-й минуте встречи, счёт открыл нападающий «шмелей» Никлас Фюллькруг.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» набрала четыре очка и занимает второе место в группе F. После аналогичного количества игр «Ньюкасл» заработал также четыре очка, но расположился на третьей строчке. Возглавляет квартет «ПСЖ», у которого в активе шесть очков после трёх матчей.

В минувшем октябре команды встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре победу одержала немецкая команда со счётом 1:0.