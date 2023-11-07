Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл»: Брандт удвоил преимущество «шмелей»

«Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл»: Брандт удвоил преимущество «шмелей»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл». Игра проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа F. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 20:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Фюллькруг – 26'     2:0 Брандт – 79'    

На 79-й минуте игры Триппьер навесил на ближнюю штангу, Фюллькруг выбил точно на Адейеми, Карим длинной передачей нашёл Брандта, который вместе с Забитцером убежал против одного защитника. Юлиан взял на себя, вошёл в штрафную и пробил с левой ноги точно в правый нижний угол.

Ранее, на 26-й минуте встречи, счёт открыл нападающий «шмелей» Никлас Фюллькруг.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» набрала четыре очка и занимает второе место в группе F. После аналогичного количества игр «Ньюкасл» заработал также четыре очка, но расположился на третьей строчке. Возглавляет квартет «ПСЖ», у которого в активе шесть очков после трёх матчей.

В минувшем октябре команды встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре победу одержала немецкая команда со счётом 1:0.

Материалы по теме
«Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android