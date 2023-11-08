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«Атлетико» Мадрид разгромил «Селтик» в матче ЛЧ. Гризманн и Мората оформили по дублю

«Атлетико» Мадрид разгромил «Селтик» в матче ЛЧ. Гризманн и Мората оформили по дублю
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Завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Селтик». Игра проходила на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). Матч завершился со счётом 6:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На шестой минуте счёт в матче открыл нападающий хозяев Антуан Гризманн. На 23-й минуте красную карточку за грубый фол на Эрмосо получил нападающий «Селтика» Маэда. На 45+2-й минуте встречи преимущество хозяев удвоил нападающий «матрасников» Альваро Мората.

На 60-й минуте Антуан Гризманн оформил дубль. На 66-й минуте игры защитник хозяев Лино решился на удар от левого края штрафной и роскошно исполнил, закрутив мяч в дальний угол ворот. На 76-й минуте нападающий «Атлетико» Альваро Мората оформил дубль. На 86-й минуте Сауль Ньигес забил шестой гол «матрасников».

После четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» набрал восемь очков и на текущий момент занимает первое место в группе E. Однако у «Фейеноорда» (шесть очков) есть матч в запасе. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Селтик» заработал одно очко и по-прежнему располагается на последней строчке.

В минувшем октябре «Атлетико» и «Селтик» встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Лига чемпионов . Группа E. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 0
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Гризманн – 6'     2:0 Мората – 45+2'     3:0 Гризманн – 60'     4:0 Лино – 66'     5:0 Мората – 76'     6:0 Ньигес – 84'    
Удаления: нет / Маэда – 23'
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