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«Нам не удалось сыграть на максимуме». Тренер «Барселоны» Хави — о матче с «Шахтёром»

«Нам не удалось сыграть на максимуме». Тренер «Барселоны» Хави — о матче с «Шахтёром»
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов с «Шахтёром» (0:1).

«Лига чемпионов требует показывать высший уровень игры. Сегодня нам не удалось сыграть на максимуме.

Мы покидаем этот матч с чувством злости. Наша игра была недостаточно хороша, мы недостаточно хорошо интерпретировали то, что было необходимо. Теперь нам нужно немного восстановиться и вернуться к своей лучшей форме — нам нужно совершенствоваться. Ничего из того, что мы планировали, не получилось, мы злимся на себя. Это явная неудача.

Мне нужно поработать на тренировках. Мы недостаточно хорошо прессингуем, недостаточно концентрируемся. Но сейчас не время для игроков терять уверенность. Пришло время вернуть её. Игрокам нужно прибавить», — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.

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