Сенсационное поражение «Барсы»! Досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов откладывается

«Барселона» впервые потеряла очки в Лиге чемпионов. Команда Хави после трёх побед в трёх турах неожиданно уступила «Шахтёру» и отложила выход в плей-офф. 4-й тур группового этапа начался с удивления.

В выездном матче с «Шахтёром», который на самом деле проходил на нейтральном поле в Гамбурге, команда Хави чувствовала себя намного комфортнее, чем несколькими днями ранее в Сан-Себастьяне. Украинцы не были в состоянии предложить такую интенсивность с высоким прессингом, как «Реал Сосьедад». Номинальные хозяева отдали мяч чемпионам Испании и в основном оборонялись средним или низким блоком. Скорости у игры оказались невысокими, что, видимо, устраивало и «горняков», и каталонцев. Но Хави точно не могло понравиться отсутствие голевых моментов у ворот соперника – с этой точки зрения сегодняшняя игра напоминала последнюю в Примере.

В первые минут пятнадцать самым интересным эпизодом был фол Левандовского силовым приёмом в хоккейном стиле на голкипере Ризныке, который смело стал обыгрывать поляка в собственной вратарской. Впрочем, дальнейшие события показали, что для Ризныка это не случайный эпизод, он продолжал в подобной манере участвовать в розыгрыше мяча: своя треть – единственная часть поля, где «Шахтёр» превосходил «Барселону» по количеству пасов. Потом экс-защитник «Зенита» Ракицкий вырезал такую передачу с левой, к которым мы привыкли в его исполнении ещё в РПЛ, что трибуны ахнули: Канселу, как часто с ним бывает, зазевался и пустил за спину Матвиенко. «Барсе» повезло, что «горняк» пробил во вратаря.

Но за пять минут до перерыва уже сам Матвиенко сотворил чудо-пас с левого фланга на правый на Гочолеишвили, а тот выполнил кросс в штрафную, где Кристенсен потерял Сикана – форвард забил головой. Это было третье касание форварда «Шахтёра» в штрафной соперника, тогда как Левандовски имел только два. Каталонцы на тот момент уступали по ударам в створ – 0:2, а по ударам из штрафной – 0:3. В общем, получился кошмарный первый тайм для команды Хави, даже в футболе низких скоростей.

После перерыва «Барселона» постаралась взвинтить темп, мяч быстрее задвигался от одного игрока к другому. Тем не менее сине-гранатовые вязли в обороне, которую выстраивала команда Марино Пушича. Более того, «Барса» нарвалась на две ответные атаки, которые чудом не завершились голами «Шахтёра». Сперва Гочолеишвили, а потом Сикан били от угла вратарской, но сейвы тер Штегена спасали чемпиона Испании. У Хави не выдержали нервы смотреть на всё это – на исходе часа матча тренер поменял одновременно четверых!

После того, как Рафинья (он допустил 15 потерь владения), Торрес, Ромеу и Алонсо уступили место на поле Ямалу, Жоау Феликсу, Педри и Бальде, давление «Барселоны» усилилось. Но по-прежнему не хватало главного – конкретики в атаке. Каталонцы просто не создавали голевых моментов, перекатывая мяч на чужой половине и трети поля. Левандовски превращался в человека-невидимку. Удары были, но неопасные. А игроки «Шахтёра» один за другим падали и просили помощи врачей. Кто-то тянул время, а вот опытный Степаненко действительно получил травму: ушёл на скамейку запасных, держась за спину.

А на 87-й минуте «Шахтер» забил ещё раз. Канселу опять пустил соперника за спину – Невертона, после чего дал бразильцу обыграть себя в штрафной и пробить. Красивый гол вингера «Шахтёра» отменил крохотный офсайд. «Барселона» продолжала атаковать до самого конца, в компенсированное время дважды требовала пенальти (мяч попал в руку Ракицкому, отскочив от его же ноги, а Жоау Феликс упал в штрафной), но для судей эти спорные эпизоды не были фолами. «Барса» после второго тайма всё же обошла «Шахтёр» по ударам – 13:9, тем не менее уступила по попаданиям в створ (1:4) и сенсационно проиграла.