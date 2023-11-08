Тренер «Боруссии» Д Терзич прокомментировал победу в матче ЛЧ с «Ньюкаслом»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о победе в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).

«Вся команда сегодня играла очень хорошо. «Ньюкасл Юнайтед» в последнее время почти не проигрывал, но теперь мы дважды их обыграли. Во втором тайме было немного сложнее, но мы хорошо владели мячом, особенно в начале. В итоге мы выбирали хорошие позиции в последней трети и забили второй гол», — приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Боруссии» Никлас Фюллькруг с передачи Марселя Забитцера. На 79-й минуте второй мяч немецкого клуба забил полузащитник Юлиан Брандт. Его ассистентом выступил Карим Адейеми.