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Тренер «Боруссии» Д Терзич прокомментировал победу в матче ЛЧ с «Ньюкаслом»

Тренер «Боруссии» Д Терзич прокомментировал победу в матче ЛЧ с «Ньюкаслом»
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о победе в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).

«Вся команда сегодня играла очень хорошо. «Ньюкасл Юнайтед» в последнее время почти не проигрывал, но теперь мы дважды их обыграли. Во втором тайме было немного сложнее, но мы хорошо владели мячом, особенно в начале. В итоге мы выбирали хорошие позиции в последней трети и забили второй гол», — приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Боруссии» Никлас Фюллькруг с передачи Марселя Забитцера. На 79-й минуте второй мяч немецкого клуба забил полузащитник Юлиан Брандт. Его ассистентом выступил Карим Адейеми.

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