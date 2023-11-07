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«Боруссия» Дортмунд обыграла «Ньюкасл» в матче ЛЧ и вышла на первое место в группе F

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Ньюкасл» в матче ЛЧ и вышла на первое место в группе F
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Завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл». Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 26-й минуте встречи счёт открыл нападающий «шмелей» Никлас Фюллькруг. На 79-й минуте игры преимущество хозяев удвоил Юлиан Брандт.

После четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» набрала семь очков и на текущий момент занимает первое место в группе F. Однако у «ПСЖ» (шесть очков) есть матч в запасе. В случае, если парижане одолеют «Милан», именно они вновь возглавят квартет. Французский клуб сыграет с «россонери» сегодня, 7 ноября, в 23:00 мск.

«Ньюкасл» после четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов по-прежнему имеет в своём активе четыре очка и располагается на третьей строчке в группе F.

Лига чемпионов . Группа F. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 20:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Фюллькруг – 26'     2:0 Брандт – 79'    
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