У Эдерсона 50 побед в 75 матчах Лиги чемпионов. Это рекорд турнира среди вратарей

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон поставил рекорд в Лиге чемпионов, быстрее всех среди вратарей достигнув рубежа в 50 побед.

Вчера, 7 ноября, «Манчестер Сити» встречался с «Янг Бойз» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов и добыл комфортную победу со счётом 3:0. После четырёх матчей «горожане» лидируют в группе G, набрав 12 очков. Благодаря победе над швейцарской командой голкипер «Ман Сити» Эдерсон стал восьмым вратарём, который достиг рубежа в 50 выигранных матчей в рамках престижнейшего еврокубкового турнира, и первым, кто сделал это за 75 проведённых матчей.

В «Бенфике» бразильский вратарь выиграл четыре лигочемпионских матча, а в «Манчестер Сити» — 46. К «горожанам» Эдерсон присоединился в 2017 году, перейдя из «Бенфики». В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов, переиграв в финале миланский «Интер».