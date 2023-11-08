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«Манчестер Сити» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов, разгромив «Янг Бойз»

«Манчестер Сити» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов, разгромив «Янг Бойз»
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Завершилась встреча 4-го тура группы G Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и швейцарским «Янг Бойз». Матч прошёл на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом из Бельгии. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:0.

На 23-й минуте матча норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт, реализовав пенальти. В компенсированное к первому тайму время полузащитник Фил Фоден увеличил преимущество хозяев с передачи Джека Грилиша. На 51-й минуте Холанд оформил дубль и установил окончательный счёт встречи. Ему ассистировал 18-летний защитник Рико Льюис. Через пару минут полузащитник гостей Сандро Лаупер получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. «Янг Бойз» заканчивал матч вдесятером.

Благодаря этой победе «Манчестер Сити» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 12 очков в четырёх матчах. «Янг Бойз» заработал лишь одно очко после аналогичного количества игр. Швейцарская команда находится на последнем месте в группе G.

Лига чемпионов . Группа G. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 0
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Холанд – 23'     2:0 Фоден – 45+1'     3:0 Холанд – 51'    
Удаления: нет / Лаупер – 53'
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