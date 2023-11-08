«Манчестер Сити» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов, разгромив «Янг Бойз»

Завершилась встреча 4-го тура группы G Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и швейцарским «Янг Бойз». Матч прошёл на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом из Бельгии. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:0.

На 23-й минуте матча норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт, реализовав пенальти. В компенсированное к первому тайму время полузащитник Фил Фоден увеличил преимущество хозяев с передачи Джека Грилиша. На 51-й минуте Холанд оформил дубль и установил окончательный счёт встречи. Ему ассистировал 18-летний защитник Рико Льюис. Через пару минут полузащитник гостей Сандро Лаупер получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. «Янг Бойз» заканчивал матч вдесятером.

Благодаря этой победе «Манчестер Сити» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 12 очков в четырёх матчах. «Янг Бойз» заработал лишь одно очко после аналогичного количества игр. Швейцарская команда находится на последнем месте в группе G.