В Бразилии пытались похитить девушку и дочь нападающего «Аль-Хиляля» Неймара

В городе Котия в ночь на 7 ноября злоумышленники попытались похитить девушку и новорождённую дочь бразильского нападающего саудовского «Аль-Хиляля» Неймара. Об этом сообщает издание O Globo.

По информации источника, около трёх ночи по местному времени грабители ворвались в дом матери девушки экс-форварда «ПСЖ» и «Барселоны». Злоумышленники похитили драгоценные вещи, дизайнерские сумки и часы на общую сумму около $ 120 тыс., а также спрашивали о местонахождении девушки Неймара Бруны Бьянкарди и их новорождённой дочери. Одного из преступников, 19-летнего местного жителя, позднее задержали. Неймар и Бьянкарди в соцсетях сообщили, что с ними и их дочерью всё в порядке.

31-летний Неймар перебрался в саудовский «Аль-Хиляль» минувшим летом. В матче за сборную Бразилии в октябре нападающий получил травму крестообразных связок колена. Ожидаемое время восстановления форварда «Аль-Хиляля» может составить до 10 месяцев.