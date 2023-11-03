Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар перенёс операцию и опубликовал фото с больницы

Неймар перенёс операцию и опубликовал фото с больницы
Комментарии

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар перенёс операцию.

«Всё получилось. Спасибо за все сообщения. Теперь сосредоточусь на восстановлении», — написал Неймар в своей социальной сети, прикрепив фото из клиники.

Напомним, Неймар получил травму в отборочном матче чемпионата мира по футболу‑2026 с Уругваем (0:2).
Ранее сообщалось, что на восстановление Неймару может понадобиться около десяти месяцев. Таким образом, есть высокая вероятность того, что бразилец больше не выйдет на поле в текущем сезоне.

Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Контракт форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в трёх матчах в чемпионате Саудовской Аравии, в которых отметился двумя результативными передачами.

Материалы по теме
У Неймара очередная травма. Сколько игр из-за повреждений форвард пропустил за карьеру?
Истории
У Неймара очередная травма. Сколько игр из-за повреждений форвард пропустил за карьеру?

Неймар попрощался с партнёрами по «ПСЖ»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android