Неймар перенёс операцию и опубликовал фото с больницы

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар перенёс операцию.

«Всё получилось. Спасибо за все сообщения. Теперь сосредоточусь на восстановлении», — написал Неймар в своей социальной сети, прикрепив фото из клиники.

Напомним, Неймар получил травму в отборочном матче чемпионата мира по футболу‑2026 с Уругваем (0:2).

Ранее сообщалось, что на восстановление Неймару может понадобиться около десяти месяцев. Таким образом, есть высокая вероятность того, что бразилец больше не выйдет на поле в текущем сезоне.

Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Контракт форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в трёх матчах в чемпионате Саудовской Аравии, в которых отметился двумя результативными передачами.

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