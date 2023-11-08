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«Ницца» сделала предложение по трансферу Ариаса, которым интересуется «Зенит»

«Ницца» сделала предложение по трансферу Ариаса, которым интересуется «Зенит»
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Вингер бразильского «Флуминенсе» Джон Ариас может продолжить карьеру во Франции. Предложение игроку сделала «Ницца», информирует журналист Жуан Фелипе Кадэвид в своих соцсетях.

Согласно сведениям источника, предложение «Ниццы» весьма заманчиво с финансовой точки зрения, но оно не превышает предложение «Зенита», который также интересуется игроком.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал € 12 млн бразильскому «Флуминенсе» за вингера Джона Ариаса и по-прежнему сохраняет интерес к игроку. Действующий контракт колумбийца с бразильским клубом рассчитан до 31 августа 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 8 млн. За основную сборную Колумбии Ариас провёл 10 матчей.

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