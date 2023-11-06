Агент Ариаса: «Зенит» — не единственный клуб, который следит за Джоном

Футбольный агент Джанфранко Петруциелло, представляющий интересы вингера бразильского «Флуминенсе» Джона Ариаса, высказался об интересе санкт-петербургского «Зенита» к колумбийскому футболисту.

«Зенит» – не единственный клуб, который внимательно следит за Ариасом. «Флуминенсе» не готов вести переговоры о его продаже до конца года. Мы со своей стороны готовы рассмотреть предложения из России», — приводит слова Петруциелло Metaratings.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал € 12 млн бразильскому «Флуминенсе» за вингера Джона Ариаса и по-прежнему сохраняет интерес к игроку. Действующий контракт колумбийца с бразильским клубом рассчитан до 31 августа 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 8 млн. За основную сборную Колумбии Ариас провёл 10 матчей.