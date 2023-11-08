Девушка Неймара раскрыла подробности попытки похищения дочери футболиста

Бруна Бьянкарди, спутница известного нападающего Неймара, раскрыла подробности попытки похищения дочери спортсмена. Ранее в СМИ появилась информация, что в городе Котия в ночь на 7 ноября злоумышленники попытались похитить девушку и новорождённую дочь бразильского нападающего саудовского «Аль-Хиляля».

«На рассвете ограбили мою семью. Взяли моих родителей в заложники, но я, Мэви и моя сестра больше там не живём. Нас не было [в доме] в момент происшествия. Слава богу, с родителями всё хорошо», — написала Бьянкарди в своих соцсетях.

По информации журналистов, около трёх часов ночи грабители ворвались в дом матери девушки экс-форварда «ПСЖ» и «Барселоны». Злоумышленники похитили драгоценные вещи, дизайнерские сумки и часы на общую сумму около $ 120 тыс., а также спрашивали о местонахождении девушки Неймара Бруны Бьянкарди и их новорождённой дочери. Одного из преступников, 19-летнего местного жителя, позднее задержали.