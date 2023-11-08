Стартовала продажа билетов на матч сборных России и Кубы

Стартовала продажа билетов на товарищеский матч сборных России и Кубы, сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Национальная команда России сыграет со сборной Кубы на стадионе «Волгоград Арена» 20 ноября. В Волгограде команда Валерия Карпина сыграет впервые за 20 лет. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Стоимость билетов стартует от 500 рублей.

Болельщиков ждёт развлекательная программа в ритмах кубинской румбы, а также концертные номера, автограф-сессии легенд сборной и розыгрыши призов.

Детям, возраст которых не превышает пяти лет включительно, не требуются входные билеты для доступа на стадион. Но при условии, что они проходят на стадион в сопровождении зрителей, являющихся их близкими родственниками, а также не занимают индивидуальные зрительские места.

Купить билеты на матч сборных России и Кубы можно на сайте РФС.