«Реал» Мадрид — «Брага»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся испанский «Реал» Мадрид и португальская «Брага». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Встречу обслужит бригада судей во главе с Халилом Мелером из Турции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, после трёх туров группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Реал» располагается на первой строчке в группе С с девятью очками. «Брага» находится на третьей позиции с тремя очками. Прошлая встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу испанцев.