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«Реал» Мадрид — «Брага»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00 мск

«Реал» Мадрид — «Брага»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся испанский «Реал» Мадрид и португальская «Брага». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Встречу обслужит бригада судей во главе с Халилом Мелером из Турции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Группа C. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Брага
Брага, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, после трёх туров группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Реал» располагается на первой строчке в группе С с девятью очками. «Брага» находится на третьей позиции с тремя очками. Прошлая встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу испанцев.

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