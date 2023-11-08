«Реал» Мадрид — «Брага»: стартовые составы команд на матч 4-го тура ЛЧ

Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся испанский «Реал» Мадрид и португальская «Брага». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Встречу обслужит бригада судей во главе с Халилом Мелером из Турции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы:
«Реал» Мадрид: Аррисабалага, Рюдигер, Васкес, Фернандес, Менди, Вальверде, Камавинга, Кроос, Диас, Родриго, Винисиус.
«Брага»: Матеус, Фонте, Ньякате, Борха, Гомес, Саласар, Карвальо, Моутинью, Орта, Джало, Брума.
Напомним, после трёх туров группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Реал» располагается на первой строчке в группе С с девятью очками. «Брага» находится на третьей позиции с тремя очками. Прошлая встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу испанцев.
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