Погребняк: «Спартак» не сможет побороться за первое место

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Павел Погребняк заявил, что «Спартак» не сможет побороться за первое место в МИР РПЛ.

«Поборется ли «Спартак» за первое место? Не сможет — очень большой очковый отрыв.

Не знаю, что происходит в команде. Есть, наверное, какие-то недопонимания у группы игроков. Побороться за чемпионство точно не смогут, в тройку, может быть, — да», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» после 14 сыгранных матчей в РПЛ располагается на шестой строчке с 21 очком. Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 31 очко. Ближайшие преследователи: «Зенит» (29) и ЦСКА (24).

Погребняк в составе «Зенита» является обладателем Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, Суперкубка России и двукратным победителем Кубка России.