Погребняк: порой «Зениту» скучновато играть в РПЛ, но «Краснодару» по силам взять очки

Бывший нападающий «Зенита», «Штутгарта» и «Фулхэма» Павел Погребняк поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Краснодаром».

«В Питере мало кто может быть фаворитом с «Зенитом». Мне кажется, порой «Зениту» скучновато играть в чемпионате. Но матч с «Краснодаром» считается топовым, ближе к европейскому уровню. Мы будем наблюдать зрелищный и результативный футбол. «Краснодару» по силам взять очки. А «Зенит» будет возвращаться на первую строчку. Нас ждёт хороший матч», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» после 14 туров РПЛ возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Зенит». Между собой команды сыграют 11 ноября на «Газпром Арене». Начало матча — в 19:30 мск.