Клопп — о ситуации с отцом Диаса: нет реальных новостей о его освобождении

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что на текущий момент нет подлинных новостей о том, когда будет освобождён отец вингера «красных» Луиса Диаса, который был похищен группировкой, принадлежащей Армии национального освобождения.

«Нет реальных новостей. На постоянной основе есть только определённые положительные признаки в отношении этой ситуации. Луис Диас здесь, поскольку на минувшей неделе он принял решение, что не может поехать в Колумбию. Он хочет быть с нами. Он здесь, и он готов играть», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее колумбийский футболист обратился к похитителям своего отца и попросил их поскорее его освободить.