На матче ЛЧ «Арсенал» — «Севилья» вывесили баннер в честь Рейеса

На матче группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» — «Севилья» (2:0) вывесили баннер в честь бывшего игрока обеих команд Хосе Антонио Рейеса.

Фото: кадр из трансляции «Матч Футбол 3»

Рейес является воспитанником испанской «Севильи», откуда перешёл в лондонский «Арсенал». Спустя шесть лет испанец вернулся в стан красно-белых.

8 ноября болельщики обоих клубов решили почтить память футболиста, который погиб летом 2019 года в автокатастрофе. Автомобиль, которым он управлял, вылетел с трассы по пути из Севильи в его родную Утреру и загорелся.

Напомним, после трёх туров группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Арсенал» располагается на первой строчке в группе В с шестью очками. «Севилья» находится на третьей позиции с двумя очками. Прошлая встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан.