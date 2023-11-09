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«Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»: хозяева забили третий гол, сравняв счёт в матче

«Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»: хозяева забили третий гол, сравняв счёт в матче
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В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются датский «Копенгаген» и английский «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом (Литва). На момент выхода новости счёт 3:3.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа A. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Хойлунд – 3'     0:2 Хойлунд – 28'     1:2 Эльюнусси – 45'     2:2 Гонсалвеш – 45+9'     2:3 Фернандеш – 69'     3:3 Лерагер – 83'     4:3 Барджи – 87'    
Удаления: нет / Рашфорд – 42'

После розыгрыша углового на 82-й минуте Фальк выполнил подачу в район дальней штанги, откуда Лерагер в касание протолкнул мяч в угол ворот.

Ранее, на третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд. На 28-й минуте Хойлунд оформил дубль. На 41-й минуте Рашфорд наступил игроку хозяев Йелерту на ногу, за что получил прямую красную карточку. На 45-й минуте встречи Эльюнусси сократил отставание хозяев до одного мяча. На 45+7-й минуте после кросса в штрафную мяч попал в руку Варана, а потом отрикошетил в руку Магуайра. Был назначен пенальти, который реализовал нападающий «Копенгагена» Диогу Гонсалвеш.

На 66-й минуте Магуайр заработал пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» набрал одно очко и занимает последнее место в группе А. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Манчестер Юнайтед» заработал три очка и расположился на третьей строчке. Возглавляет квартет мюнхенская «Бавария», у которой в активе девять очков после трёх матчей.

В минувшем октябре команды встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре победу одержала английская команда со счётом 1:0.

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