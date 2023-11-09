Лига чемпионов, 8 ноября: результаты игрового дня и турнирная таблица

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8 ноября прошли заключительные восемь встреч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию все результаты игрового дня и текущую турнирную таблицу.

8 ноября, результаты игрового дня Лиги чемпионов

Группа А

«Бавария» (Германия) — «Галатасарай» (Турция) — 2:1

«Копенгаген» (Дания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 4:3

Группа B

«Арсенал» (Англия) — «Севилья» (Испания) — 2:0

«ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) — «Ланс» (Франция) — 1:0

Группа C

«Наполи» (Италия) — «Унион» (Германия) — 1:1

«Реал» Мадрид (Испания) — «Брага» (Португалия) — 3:0

Группа D

«Реал Сосьедад» (Испания) — «Бенфика» (Португалия) — 3:1

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Интер» (Италия) — 0:1

По итогам матчей «Бавария», «Реал» Мадрид, «Реал Сосьедад» и «Интер» уже обеспечили себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ранее первыми участниками плей-офф стали «Манчестер Сити» и «Ред Булл Лейпциг».