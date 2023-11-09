Российский защитник «Вильярреала» Ефремов: тяжело было оставлять родину

Российский защитник «Вильярреала» Антон Ефремов рассказал о переезде и адаптации в Испании.

«Оставить семью, друзей, родину — это нелегко. Языковой барьер, оформление документов тоже отнимают много сил. Хорошо, что родители всячески поддерживали, часто приезжали. Первое время тут я провёл с дедушкой. Бесконечно им благодарен. Поначалу было тяжело здесь, но со временем я привык ко всему и стало полегче. Первый год я учился в британской школе и от смешения английского и испанского языков у меня кружилась голова (смеётся). В футбольном плане я уже понимаю игру и все требования клуба, чувствую себя частью команды. В бытовом отношении тоже освоился. В том году ко мне переехала жена, она — моя поддержка и опора. Нам никогда не скучно», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

20-летний Ефремов — воспитанник «Пари НН». С января по август 2019 года он был в академии «Локомотива», а затем год провёл в «Вильярреале». Следующий год он провёл в «Чертаново», а затем вновь вернулся в испанский клуб. Антон привлекался во все юношеские сборные России и провёл один матч за молодёжку.