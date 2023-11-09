Олег Рябчук: в РПЛ минимум 6–7 команд одинаково высокого уровня с серьёзными амбициями

Молдавский футболист «Спартака» Олег Рябчук рассказал о переходе в московский клуб, а также поделился мнением об уровне РПЛ.

«Конечно, решение о подписании контракта со «Спартаком» не было простым. Я играл в хорошем клубе в Европе, с евротурнирами, был в хорошей форме с большим количеством игрового времени. Я обсуждал переезд с семьёй, агентом, людьми, которым я доверяю. Только после этого решил приехать.

Здесь вопрос не в том, хотел я или нет. Это футбол. Важно сказать спасибо «Спартаку», которой сделал предложение. Моему бывшему клубу — за то, что оно показалось ему интересным. Должно было много чего сойтись, чтобы я оказался здесь, но сейчас я рад этому.

Да, я не всегда попадал в стартовый состав. Там 11 игроков, а футболистов в команде в два раза больше. В таком клубе надо доказать своё право выйти на поле с первой минуты. Всё должно совпасть в этом моменте. Конечно, я не мог быть доволен, когда не играл, но это стимулировало работать.

«Спартак» — один из самых знаменитых российских клубов. Мы не знаем, что будет дальше. Сейчас мы не играем в Европе, но я надеюсь, что в будущем вернёмся. В команде есть классные игроки. Уверен, что мой выбор был правильным. То, что я увидел здесь, соответствует моим ожиданиям. Хороший уровень чемпионата и стадиона, на котором мы играем. Я вижу, что ведётся серьёзная работа над тем, чтобы сделать его (этот уровень. — Прим. «Чемпионата») ещё выше.

Если сравнить футбол в России с чемпионатом Португалии, то тут всё несколько иначе. В Португалии есть три-четыре сильных клуба, а остальные все на ступень ниже по всем показателям. А в России минимум шесть-семь команд одинаково высокого уровня с серьёзными амбициями. Невозможно предугадать, кто по итогам сезона станет первым», — сказал Рябчук в эфире «Матч ТВ».