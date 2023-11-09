Игрок «Спартака» Рябчук: стараемся не обращать внимания на то, что говорят, а работаем

Молдавский футболист «Спартака» Олег Рябчук рассказал об атмосфере в московской команде.

«В команде всё в порядке или есть недопонимание? Не знаю, что о нас пишут в СМИ, и с трудом понимаю, о чём речь. Лично я чувствую себя отлично. В команде тоже всё хорошо.

Смотрим ли мы внутри команды на турнирную таблицу? Смотрим. И недовольны таким положением, потому что хотим быть на её вершине. А не там, где находимся. И мы работаем, чтобы подняться выше. Впереди ещё больше половины первенства. У нас есть достаточно встреч, чтобы исправить ситуацию и подняться на вершину.

Какие мероприятия были для сплочения внутри коллектива? Конечно, мы собираемся вместе. И хорошо проводим время как на поле, так и вне его. Это происходит время от времени. Не подумайте, что каждый день. Например, мы собираемся, чтобы сходить в кафе. Или что‑то вроде того.

Конечно, все мы переживаем, когда команда не выигрывает. У нас история, традиции, с каждого матча мы хотим привозить по три очка. Понимаю, что болельщики переживают так же, как и мы. Мы стараемся не обращать внимания на то, что говорят люди вокруг, а просто работаем!» — сказал Рябчук в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» после 14 сыгранных матчей в РПЛ располагается на шестой строчке с 21 очком. Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 31 очко. Ближайшие преследователи — «Зенит» (29) и ЦСКА (24).