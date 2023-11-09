«Астана» сыграла вничью с «Балкани» и поднялась на второе место своей группы в ЛК

Сегодня, 9 ноября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором «Астана» играла с косовским «Балкани». Команды играли на стадионе «Астана-Арена» в Астане, Казахстан. Встречу обсуживала бригада арбитров во главе с Балажем Берке из Венгрии. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. Игра завершилась вничью со счётом 0:0.

Команды так и не смогли порадовать своих болельщиков забитыми мячами. В активе хозяев поля лишь один удар в створ ворот. Футболисты из косовского клуба нанести четыре таких удара.

После этой игры обе команды набрали по четыре очка. «Астана» занимает вторую строчку, опережая «Балкани» по дополнительным показателям. Возглавляет таблицу группы С чешская «Виктория Пльзень» с девятью очками. На последнем месте расположилось загребское «Динамо» (3).

Стоит отметить, что матч 4-го тура группового этапа «Виктория Пльзень» — «Динамо» Загреб ещё не состоялся. Начало матча запланировано на 20:45 мск.