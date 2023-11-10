Мело: Мбаппе придурок, ему нужно держать язык за зубами

Бывший футболист сборной Бразилии Фелипе Мело раскритиковал нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе за слова о южноамериканском футболе. Напомним, в 2022 году Мбаппе заявил, что футбол в Южной Америке не так развит, как в Европе.

«Мбаппе — придурок. Для меня это глупо. Аргентина стала чемпионом мира, а Месси стал лучшим игроком турнира. Есть чему поучиться.

Нельзя так говорить о южноамериканском футболе, в котором столько побед на чемпионатах мира. О чем может говорить Мбаппе? Для меня он великий игрок, который выиграет три, четыре «Золотых мяча», но ему нужно держать язык за зубами. Я считаю, что южноамериканский футбол — это эталон. У нас есть игроки, которые умеют играть в футбол и забивать», — приводит слова Мело TNT Sports Brasil.

Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Франции уступила национальной команде Аргентины (3:3 – основное время, 2:4 – в серии пенальти).

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