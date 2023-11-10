Хет-трик Суареса за 19 минут помог «Гремио» обыграть «Ботафого»
Поделиться
Завершился матч 33-го тура бразильской Серии А, в котором «Ботафого» принимал «Гремио». Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
В составе победителей хет-трик оформил уругвайский нападающий Луис Суарес. Отметим, для этого ему понадобилось 19 минут. Еще один гол за «Гремио» на свой счёт записал Эвертон.
За «Ботафого» забивали Диего Коста, Жуниор Сантос и Марлон Фрейтас.
Таким образом, «Гремио» продлил победную серию до пяти матчей. «Ботафого», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение подряд.
В следующем матче чемпионата Бразилии «Гремио» встретится с «Коринтиансом», а «Ботафого» проведёт матч с «Брагантино». Оба матча пройдут 12 ноября.
Комментарии
- 10 ноября 2023
-
06:14
-
05:35
-
04:59
-
04:55
-
04:41
-
04:18
-
04:15
-
03:56
-
03:41
-
03:38
-
03:21
-
03:14
-
03:02
-
02:50
-
02:35
-
02:32
-
02:00
-
01:45
-
01:35
-
01:20
-
01:20
-
01:08
-
01:02
-
01:00
-
00:58
-
00:53
-
00:52
-
00:48
-
00:44
-
00:32
-
00:31
-
00:26
-
00:15
-
00:14
- 9 ноября 2023
-
23:56
Партнерский контент