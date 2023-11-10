Хет-трик Суареса за 19 минут помог «Гремио» обыграть «Ботафого»

Завершился матч 33-го тура бразильской Серии А, в котором «Ботафого» принимал «Гремио». Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей хет-трик оформил уругвайский нападающий Луис Суарес. Отметим, для этого ему понадобилось 19 минут. Еще один гол за «Гремио» на свой счёт записал Эвертон.

За «Ботафого» забивали Диего Коста, Жуниор Сантос и Марлон Фрейтас.

Таким образом, «Гремио» продлил победную серию до пяти матчей. «Ботафого», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение подряд.

В следующем матче чемпионата Бразилии «Гремио» встретится с «Коринтиансом», а «Ботафого» проведёт матч с «Брагантино». Оба матча пройдут 12 ноября.