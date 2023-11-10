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Хет-трик Суареса за 19 минут помог «Гремио» обыграть «Ботафого»

Хет-трик Суареса за 19 минут помог «Гремио» обыграть «Ботафого»
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Завершился матч 33-го тура бразильской Серии А, в котором «Ботафого» принимал «Гремио». Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей хет-трик оформил уругвайский нападающий Луис Суарес. Отметим, для этого ему понадобилось 19 минут. Еще один гол за «Гремио» на свой счёт записал Эвертон.

За «Ботафого» забивали Диего Коста, Жуниор Сантос и Марлон Фрейтас.

Таким образом, «Гремио» продлил победную серию до пяти матчей. «Ботафого», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение подряд.

В следующем матче чемпионата Бразилии «Гремио» встретится с «Коринтиансом», а «Ботафого» проведёт матч с «Брагантино». Оба матча пройдут 12 ноября.

Бразилия - Серия А . 33-й тур
10 ноября 2023, пятница. 02:00 МСК
Ботафого
Рио-де-Жанейро
Окончен
3 : 4
Гремио
Порту-Алегри
1:0 Коста – 6'     1:1 Everton – 10'     2:1 Junior Santos – 29'     3:1 Фрейтас – 47'     3:2 Суарес – 50'     3:3 Суарес – 54'     3:4 Суарес – 69'    
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