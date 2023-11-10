Максим Глушенков признан лучшим игроком октября в составе «Локомотива»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нападающий Максим Глушенков стал лучшим игроком октября в составе московского «Локомотива».

«Игроком месяца был признан Максим Глушенков, за которого отдали свой голос 43% болельщиков.

Максим продолжает оставаться одним из главных действующих лиц в атаке железнодорожников. Глушенков забил ростовчанам в Кубке сразу же после выхода на замену, а в остальных встречах октября также проявлял себя ярко, играя важную роль впереди.

Поздравляем Максима с заслуженной победой в конкурсе! Второе место в номинации у Лукаса Фассона (21,3% голосов), третьим стал Илья Лантратов (17,3%). Далее расположились Илья Самошников (9,6%) и Марио Митай (8,8%)», — говорится на официальном сайте клуба.

Максим Глушенков принял участие в четырёх матчах «Локомотива» во всех турнирах в октябре и отметился одним голом.