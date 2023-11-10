Радимов: «Локо» не готов к борьбе за высокие места в РПЛ, Пиняев сильно сдал

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов оценил игру московского «Локомотива» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Локо» сейчас не на ходу. Я уже говорил, что это не тот «Локомотив», что был прошлой весной, когда у него был явный запас прочности. Сейчас железнодорожникам не хватает уверенности в своих силах, Пиняев совсем поник. А чтобы добираться до верха, бороться за медали, что в клубе декларировали, конечно, надо прибавлять. И даже не столько в наборе очков, многие из которых «Локо» удачно цеплял «на флажке». А улучшать само качество игры.

То, что они не смогли в большинстве в прошлом туре выиграть у «Спартака», могло эмоционально закрепостить команду? Здесь не столько, что не смогли выиграть, а сколько само качество игры в большинстве. Не было впечатления, что у «Локо» на одного игрока больше, согласитесь. А это говорит о том, что психологически команда не готова совершенно к борьбе за высокие места. Почему? Не знаю. А почему Миранчук и Жемалетдинов маринуются на лавке? Говорят, у них заканчиваются контракты… То есть это какие-то внутренние истории? Дзюба прошлый весной был один, молодых поддерживал, а сейчас Пиняев пас не отдал, и Артём так рассерженно произнёс несколько фраз… Значит, внутри коллектива есть какое-то раздражение.

Ну и Пиняев заметно сдал, повторюсь. Нет у него былой лёгкости. А ведь у «Локо» почти вся сборная страны — Карпукас, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Пиняев, Глушенков, Лантратов, Дзюба, если бы не возраст, тоже сборная. Самошников в сборную вызывается, Тикнизян, если бы имел русский паспорт, тоже бы наверняка вызывался. То есть почти вся команда — сборная страны. Так что «Локо» надо прибавлять в уверенности, как прошлой весной», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».