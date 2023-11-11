Мудрик может стать партнёром Головина в «Монако»

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть английский клуб.

Как сообщает журналист Клод Дюсо, руководство лондонской команды хочет отдать Мудрика в аренду до конца сезона-2023/2024 в «Монако».

Напомним, украинский игрок перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе этого года. Сумма сделки оценивается в € 70 млн, ещё € 30 млн предусмотрены в качестве бонусов.

22-летний Михаил Мудрик в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах лондонского «Челси». Ему удалось записать на свой счёт два забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника из Украины в € 45 млн. Его действующее соглашение с клубом из Англии рассчитано до лета 2031 года.

Мудрик показал свою работу в спортзале: