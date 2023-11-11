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Юрген Клопп высказался об освобождении отца Луиса Диаса из плена

Юрген Клопп высказался об освобождении отца Луиса Диаса из плена
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о похищении родителей вингера команды Луиса Диаса.

«Это по-своему сложно. Я всегда помню, что есть более важные вещи, чем футбол, и не забываю об этом. Никогда не сталкивался с подобной ситуацией.

Эта команда была очень сплочённой до того, как это случилось, но в данный момент хорошо, что все неравнодушны. В первой игре было очень трудно играть без Диаса, не хотелось играть в футбол в такой момент, но мы должны были это сделать. И ребята нашли выход.

Для футболистов и вообще для людей команда, в которой ты находишься, является безопасным местом и должна оставаться безопасным местом», — приводит слова Клоппа ВВС.

Ранее родителей Луиса Диаса похитили в Колумбии, они были спасены и освобождены.

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