Отца форварда «Ливерпуля» Луиса Диаса освободили из плена

Отец нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса освобождён из плена. Об этом сообщает журналистка Вики Давила в соцсети Х (ранее Twitter).

«Да будет благословен Господь! Какое счастье, что Луис Мануэль Диас, отец Луиса Диаса, освобождён и возвращается к своей семье. Какая огромная боль и какое счастье одновременно! Кошмар закончился, пытки прекратились. Они снова вместе.

Лучо, ты сделал это!!! У тебя снова будет твой отец. Мир счастлив за тебя и твою семью», — написала журналистка на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, родителей Луиса Диаса похитили в Колумбии. Маму футболиста уже отпустили. Ранее в СМИ появилось заявление от похитителей отца Диаса, в котором они сообщили, что вернут его домой в ближайшее время. Ещё раньше стало известно о том, что Армия национального освобождения похитила родителей игрока «Ливерпуля» Луиса Диаса.