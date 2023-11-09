Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вест Хэм Юнайтед — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отца форварда «Ливерпуля» Луиса Диаса освободили из плена

Отца форварда «Ливерпуля» Луиса Диаса освободили из плена
Аудио-версия:
Комментарии

Отец нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса освобождён из плена. Об этом сообщает журналистка Вики Давила в соцсети Х (ранее Twitter).

«Да будет благословен Господь! Какое счастье, что Луис Мануэль Диас, отец Луиса Диаса, освобождён и возвращается к своей семье. Какая огромная боль и какое счастье одновременно! Кошмар закончился, пытки прекратились. Они снова вместе.

Лучо, ты сделал это!!! У тебя снова будет твой отец. Мир счастлив за тебя и твою семью», — написала журналистка на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, родителей Луиса Диаса похитили в Колумбии. Маму футболиста уже отпустили. Ранее в СМИ появилось заявление от похитителей отца Диаса, в котором они сообщили, что вернут его домой в ближайшее время. Ещё раньше стало известно о том, что Армия национального освобождения похитила родителей игрока «Ливерпуля» Луиса Диаса.

Материалы по теме
Экс-игрок «Ливерпуля» Фирмино рассказал о натянутых отношениях между Мане и Салахом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android