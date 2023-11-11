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«Манчестер Юнайтед» может подписать полузащитника «Флуминенсе» Андре

«Манчестер Юнайтед» может подписать полузащитника «Флуминенсе» Андре
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Английский «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием полузащитника бразильского «Флуминенсе» Андре. Об этом в своих соцсетях сообщает журналист Жак Тальбот.

По сведениям источника, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере Андре из «Флуминенсе». Манкунианцы считают, что бразилец сможет закрыть позицию опорного полузащитника клуба на долгие годы. Отмечается, что желание английской команды подписать Андре связано с неопределённостью относительно долгосрочного будущего травмированного Каземиро.

22-летний Андре имеет действующее трудовое соглашение с «Флуминенсе» до декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского полузащитника в € 15 млн. В 2023 году Андре принял участие в 54 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт один забитый мяч.

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