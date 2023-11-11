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Лионель Месси представил «Золотой мяч» болельщикам «Интер Майами»

Лионель Месси представил «Золотой мяч» болельщикам «Интер Майами»
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Сегодня, 11 ноября, состоялся товарищеский матч между американскими командами «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити», который завершился победой ньюйоркцев со счётом 2:1. Перед этой встречей аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси представил «Золотой мяч» болельщикам.

Месси представил «Золотой мяч» болельщикам «Интера Майами»:

При этом аргентинец вышел на поле в футболке с необычной нашивкой с двумя золотыми козлами и в специальных бутсах от adidas с изображёнными на них «Золотыми мячами».

Фото: ФК «Интер Майами»

Месси завоевал восемь «Золотых мячей» за карьеру. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

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