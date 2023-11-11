Тихонов: Карпин против «Спартака» — всегда интересно. «Ростов» набрал неплохую форму

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Ростовом» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт завтра, 12 ноября, и начнётся в 19:30 мск.
«Согласен, что «Спартак» с «Локомотивом» в меньшинстве во втором тайме играл не хуже, может, даже лучше соперника. Посмотрим, что будет дальше. Вернулся Промес после травмы, а с ним «Спартак» по-другому выглядит. Интересно будет посмотреть противостояние «Спартака» с «Ростовом». Плюс Валерий Карпин против «Спартака» — всегда интересно! «Ростов» набрал неплохую форму сейчас», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, наставник «Ростова» Валерий Карпин работал в «Спартаке» с 2008 по 2014 год.
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