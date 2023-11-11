«Пора прервать гегемонию «Зенита». Игрок «Крыльев» Шитов — о матче «Краснодара» в РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов, забивший один из мячей своей команды в победном матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (3:1), поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Зенита» и «Краснодара» в рамках того же 15-го тура чемпионата России.

«Хотелось бы, чтобы «Краснодар» выиграл. Команда симпатичная и пора бы гегемонию «Зенита» прервать», — приводит слова Шитова Metaratings.

Напомним, матч состоится сегодня, 11 ноября, в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 по московскому времени. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место, набрав 29 очков в 14 матчах чемпионата. Возглавляет таблицу чемпионата «Краснодар» — у «быков» в активе 31 очко после 14 игр.