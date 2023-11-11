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Антон Миранчук: брат может вернуться в «Локомотив»? Честно, не знаю, ребят

Антон Миранчук: брат может вернуться в «Локомотив»? Честно, не знаю, ребят
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал информацию о возможном возвращении своего брата, Алексея Миранчука, выступающего за итальянскую «Аталанту», в состав железнодорожников.

«Правда, что брат может вернуться в «Локомотив»? Честно, не знаю, ребят», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, ранее появилась информация, что московский «Локомотив» хочет арендовать российского полузащитника Миранчука у итальянской «Аталанты».

28-летний Алексей является воспитанником «Локомотива». С 2020 года он выступает за «Аталанту». Действующий контракт россиянина с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах, выходя на поле с замены. Миранчук провёл в игре всего 104 минуты.

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