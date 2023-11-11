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Михаил Кержаков: «Зениту» принципиально стать чемпионами

Михаил Кержаков: «Зениту» принципиально стать чемпионами
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, было ли принципиально сине-бело-голубым закончить первую половину РПЛ лидерами чемпионата.

«Принципиально закончить первый круг первыми? Нам принципиально стать чемпионами. Способен ли «Краснодар» подвинуть в сторону? На это способен каждый. У всех лидеров есть шансы, но не хотелось бы, чтобы такое произошло», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, сегодня, 11 ноября, прошёл матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. После данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.

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