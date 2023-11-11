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Тренер «Краснодара» Ивич: мы играли с «Зенитом» — одной из лучших команд России

Тренер «Краснодара» Ивич: мы играли с «Зенитом» — одной из лучших команд России
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, удовлетворён ли он ничейным результатом в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Мы прибыли сюда, чтобы победить. Это наша цель. Я доволен 60 минутами, когда соперник не создал что-то особенное. Игра непростая, тяжёлая, но мы удовлетворены одним очком.

Повторюсь, последние 20-25 матча принадлежали сопернику. У нас не получалось создать шансов.

Мы удовлетворены. Мы играли с «Зенитом» – одной из лучших команд России», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, после данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.

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