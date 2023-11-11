Вратарь «Зенита» Кержаков высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков после матча 15-го тура МИР РПЛ с «Краснодаром» (1:1) высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Кто ещё может претендовать на чемпионство? За нами кто идёт? ЦСКА и «Крылья Советов». ЦСКА реальнее посоревноваться. «Спартак» и «Динамо»? Никогда не стоит списывать команды со счетов», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, после данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. Санкт-петербургский «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч. Ближайшими преследователями являются «Крылья Советов» (25), ЦСКА (25) и «Локомотив» (24).