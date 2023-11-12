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Наставник «Кальяри» Раньери: мы, тренеры, являемся самыми большими лжецами в мире

Наставник «Кальяри» Раньери: мы, тренеры, являемся самыми большими лжецами в мире
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Главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери считает, что наставник «Ювентуса» Максимилиано Аллегри является не до конца искренним, когда заявляет, что в нынешнем сезоне «старая синьора» борется только за попадание в четвёрку лучших команд Италии.

«Мы, тренеры, являемся самыми большими лжецами в мире. Аллегри справедливо говорит, что цель «Ювентуса» — четвёртое место в чемпионате, но на самом деле этот «Юве» будет бороться за скудетто», — приводит слова Раньери журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, вчера, 11 ноября, в матче Серии А подопечные Раньери проиграли «Ювентусу» со счётом 2:1. Таким образом, после 12 туров чемпионата Италии «Кальяри» набрал девять очков и занимает 17-е место. После аналогичного количества игр команда Аллегри заработала 29 очков и располагается на первой строчке.

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