«Гавр» с Кузяевым и «Монако» с Головиным сыграли вничью 0:0

Сегодня, 11 ноября, состоялся матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Гавр» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. Игра началась в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 0:0. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 90+9-й минуте игрок «Гавра» Самуэль Грандсир не реализовал 11-метровый.
Напомним, за «Гавр» и «Монако» выступают российские полузащитники Далер Кузяев и Александр Головин. Оба начали матч в старте, Александр сыграл весь матч, а Далера заменили на 90-й минуте. Никто результативными действиями не отметился.
На данный момент «Гавр» после 12 сыгранных матчей во французской Лиге 1 располагается на шестой строчке с 15 очками. «Монако» находится на третьем месте с 24 очками.
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