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Немецкий «Хайденхайм» отказался от идеи подписать Жерома Боатенга

Немецкий «Хайденхайм» отказался от идеи подписать Жерома Боатенга
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Новичок немецкой Бундеслиги «Хайденхайм» принял решение не заключать трудовое соглашение с 35-летним защитником Жеромом Боатенгом.

«Мы удивлены заявлением клуба о том, что они отказались от такой возможности. Они сами пригласили нас, попросили о встрече, Жером поступал с ними честно и ни в чём не обманывал их», — приводит слова агента Боатенга журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее мюнхенская «Бавария» была заинтересована в том, чтобы подписать контракт с Боатенгом. На протяжении нескольких дней немецкий футболист тренировался на базе действующего чемпиона Германии. Однако подписание Боатенга так и не состоялось.

Последним клубом защитника был французский «Лион», который он покинул в качестве свободного агента минувшим летом.

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