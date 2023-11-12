Сёмин: «Зенит» и «Краснодар» — фавориты в РПЛ, но ЦСКА и «Динамо» могут включиться в гонку

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин выделил команды, которые будут участвовать в чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«На сегодняшний день «Зенит» и «Краснодар» — главные фавориты. Но вполне вероятно, что конкуренцию им может составить ЦСКА. У армейцев уже есть интересные молодые игроки, такие как Файзуллаев, у которого точно большое будущее. Надеюсь, что и «Динамо» сможет ворваться в чемпионскую гонку благодаря своему сильному составу», — приводит слова Сёмина RT.

Напомним, таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар», набравший 32 очка в 15 матчах. На втором месте располагается «Зенит» с 30 очками за аналогичное число игр. ЦСКА занимает четвёртую строчку, у армейцев 25 очков после 15 игр. «Динамо» находится на шестой позиции, имея в своём активе 22 очка после 14 встреч.