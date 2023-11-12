Билялетдинов: «Зенит» фаворит в борьбе с «Краснодаром» за чемпионство. У них больше опыта

Бывший футболист московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о минувшем матче РПЛ, в котором «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1, а также порассуждал о том, у какой из этих команд больше шансов выиграть чемпионат России.

«Краснодар» уверенно смотрелся на протяжении всего первого круга. Вчерашний матч не исключение. Никакой лёгкой прогулки для «Зенита» не ожидалось от слова совсем. «Краснодар» отлично наладил баланс между игрой обороны и атаки. Вчера они дали «Зениту» очень достойный бой! Не каждая команда из РПЛ увозит из Питера ничью. Впереди долгая зимняя пауза. Титул РПЛ будет зависеть от того, кто лучше проведёт межсезонье. Безусловно, у «Зенита» гораздо больше опыта. Они выигрывают чемпионат пять лет подряд. Считаю «Зенит» фаворитом в борьбе с «Краснодаром» за чемпионство», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.