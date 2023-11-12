«Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе». Миранчук отыграл весь матч

Сегодня, 12 ноября, состоялась встреча 12-го тура итальянской Серии А между «Удинезе» и «Аталантой». Матч проходил на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Матч закончился со счётом 1:1.

На 31-й минуте игрок «Удинезе» Исаак Саксесс не реализовал 11-метровый.

На 44-й минуте Уолас с передачи Лазара Самарджича открыл счёт в матче.

На 90+2-й минуте Эдерсон сравнял счёт.

Напомним, за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который на этот матч появился в старте и отыграл всю игру. Результативными действиями не отметился.

На данный момент «Удинезе» после 12 сыгранных матчей в итальянской Серии А располагается на 16-й позиции с 11 очками. «Аталанта» находится на пятой строчке с 20 очками.