«Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе». Миранчук отыграл весь матч

Сегодня, 12 ноября, состоялась встреча 12-го тура итальянской Серии А между «Удинезе» и «Аталантой». Матч проходил на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Матч закончился со счётом 1:1.
На 31-й минуте игрок «Удинезе» Исаак Саксесс не реализовал 11-метровый.
На 44-й минуте Уолас с передачи Лазара Самарджича открыл счёт в матче.
На 90+2-й минуте Эдерсон сравнял счёт.
Напомним, за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который на этот матч появился в старте и отыграл всю игру. Результативными действиями не отметился.
На данный момент «Удинезе» после 12 сыгранных матчей в итальянской Серии А располагается на 16-й позиции с 11 очками. «Аталанта» находится на пятой строчке с 20 очками.
- 12 ноября 2023
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